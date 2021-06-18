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АвтоВАЗ разрабатывает программу подписки на новые автомобили

Экономика
АвтоВАЗ разрабатывает программу подписки на новые автомобили
avtovaz.ru  /  LADA

Тольятти, 18 июня. Компания «АвтоВАЗ» разрабатывает проект программы подписки на новые машины. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами концерна.

По его словам, подписка сначала будет доступна жителям крупных городов. Предполагается, что проект запустится в 2022 году. В настоящее время специалисты готовят презентацию руководству, уточнил собеседник издания.

Он добавил, что решение о запуске проекта будет приниматься в конце 2021 года. По словам источника, никто из участников российского авторынка на подписке пока не зарабатывает.

Программа подписки позволяет автолюбителям пользоваться машинами на условиях, сопоставимыми с арендой, но на более длительные сроки. В числе автопроизводителей, оказывающих такие услуги в РФ — Audi, Hyundai, Kia, Skoda, и Volvo.

АвтоВАЗ планирует до 2025 года выпустить четыре новые машины. Как стало известно, все модели будут базироваться на модульной архитектуре CMF-B.

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