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Аналитик Носович назвал четыре «признака издевательства» НАТО над Украиной

Политика
Аналитик Носович назвал четыре «признака издевательства» НАТО над Украиной
Global Look Press  /  Zhang Cheng

Москва, 18 июня. Саммит лидеров стран Альянса в бельгийской столице стал большим разочарованием и форменным унижением для киевских властей, считает аналитик Александр Носович.

Украинское руководство не смогло добиться ни одной из своих целей, декларируемых перед проведением саммита НАТО, пишет Носович в статье для портала Rubaltic.ru. Он называет четыре «признака издевательства» Альянса над Украиной.

Во-первых, представителей Киева не позвали в Брюссель даже в качестве специальных гостей или наблюдателей, о чем украинские власти открыто и настойчиво просили. Во-вторых, идея о получении Украиной компенсации от запуска в эксплуатацию балтийского газопровода «Северный поток – 2» даже не обсуждалась странами НАТО. То есть ее не приняли всерьез, отмечает Носович.

«Все попытки команды Зеленского объехать на кривой козе «нормандский формат», Минские соглашения и другие устоявшиеся форматы урегулирования украинского кризиса пропали втуне», — называет аналитик третий признак краха ожиданий Киева от встречи лидеров НАТО.

Кроме того, страны Альянса со всем вниманием отнеслись к предупреждению российского президента Владимира Путина о недопустимости членства Украины в НАТО для интересов национальной безопасности РФ. Киев не добился какой-либо конкретики от руководства военно-политического блока касательно сроков интеграции в Альянс и запуска механизмов таковой интеграции, резюмирует Носович.

Ранее сообщалось об основной цели маневров НАТО на украинской территории. Мнение главы МИД Украины касательно перспектив вступления страны в Альянс приводил «Царьград».

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украина нато саммит
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