Правительство обновило состав совета Фонда кино

Москва, 18 июня. Российское правительство обновило состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино).

Фонд кино сообщил об обновлении состава совета на официальном сайте. Несмотря на изменения, председателем остался советник президента России Владимир Толстой. Его заместитель — глава правительственного департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Денис Молчанов.

Кроме того, в обновленный состав совета Фонда кино вошли гендиректор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова, гендиректор «Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» Леонид Верещагин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Места в совете фонда заняли и кинорежиссер Владимир Хотиненко, генеральный директор ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» Карен Шахназаров, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин и другие.

Режиссер Тигран Кеосаян рассказывал, какие фильмы, по его мнению, нужны России. Он назвал политические события, которые стоит освещать в кино.