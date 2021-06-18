Пожар охватил екатеринбургский заповедник «Денежкин камень»

Екатеринбург, 18 июня. В заповеднике «Денежкин камень» под Екатеринбургом произошел пожар. Площадь возгорания на данный момент составляет шесть гектаров.

На ликвидации пламени работают девять человек. Ожидается подкрепление из личного состава МЧС России по Свердловской области.

Информация о пострадавших не поступала.

На днях в Иркутской области произошло девять лесных пожаров общей площадью более 30 тыс. га леса. Спасатели привлекли для тушения огня самолет МЧС Ил-76. Воздушное судно 13 июня совершило два вылета. Также управление МЧС привлекло два вертолета.