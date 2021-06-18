Перечислены открытые для россиян в июне страны

Москва, 18 июня. Обновился список стран, куда россияне могут поехать в июне. В него добавились Марокко и Азербайджан.

Сдав ПЦР-тест, можно отправиться в ОАЭ, Египет, Кубу, Мексику и на Мальдивы. Для тех, кто привился от коронавируса, открыты такие страны, как Греция, Кипр, Хорватия, Иордания, Марокко и Азербайджан. В этом случае не потребуется предъявлять результаты теста на COVID-19.

Египетские курорты наиболее доступны для россиян. К тому же можно отправиться в ОАЭ через Каир. Стоимость поездки на двоих в этом случае обойдется в 70 тыс. рублей. Однако в Египте за такую цену туристам готовы предложить более комфортное размещение.

Среди внутренних направлений у россиян наиболее популярны Крым и другие курорты черноморского побережья, пишет «Петербургский дневник». Журналисты подсчитали, в какую стоимость обойдется поездка в республику. Улететь из Москвы в Крым дешевле, чем из Петербурга.