Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 11:06
11:05
Общество
Умер советский теннисист Боровский
11:03
Армия
Экипажи Су-34 отработали ракетные стрельбы в Воронежской области
11:03
Происшествия
Кровля аэропорта в Симферополе дала течь
11:03
Политика
Украинская молодежь объявила войну тотальной украинизации
11:01
Общество
Число желающих привиться от COVID-19 за сутки в Москве увеличилось в четыре раза
10:59
Общество
Посвященную 200-летию греческой революции коллекцию Dior показали в Афинах
10:58
Общество
Неравнодушная жительница Приморья спасла от живодеров раненую кошку
10:57
Политика
Лавров заявил об общем видении сотрудничества Москвы и Минска
10:57
Общество
Персонал управляющей компании на Кубани остался без зарплаты, ФАН узнал подробности
10:56
Армия
В Петербурге впервые представят новейший российский ЗРК «Ресурс»
Все новости

Во МХАТе объяснили, почему Бузова сфальшивила на спектакле о Сталине

Шоу-бизнес
Во МХАТе объяснили, почему Бузова сфальшивила на спектакле о Сталине
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 18 июня. Певица Ольга Бузова сфальшивила во время спектакля «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Горького по просьбе режиссера Ренаты Сотириади, сообщила педагог по вокалу Ольга Зрилина.

Она прояснила многие сцены в спектакле с Бузовой, к которым было множество претензий. Зрилина подтвердила, что экс-ведущая скандального шоу «Дом-2» исполняла первый роман под фонограмму.

«Это была задумка режиссера. Бузова играет певичку кабаре, которая не должна уметь петь. Первый ее выход, где она выступает у губернатора, иронично настраивает зрителя», — сказал тренер по вокалу во МХАТе в разговоре с kp.ru.

При этом дальше, где Бузовой не нужно было петь для «публики», артистка исполняла песни живьем, причем нарочито фальшиво. Как объяснила Зрилина, Белла Шанталь — «назойливый персонаж, без чувства меры». Бузова, по словам педагога, прекрасно справилась с ролью, и зрители поняли иронию.

Для многих стало неожиданностью, что Бузову пригласили в спектакль о молодом Иосифе Сталине, который ставился во МХАТе имени Горького. Сама знаменитость призналась, что давно мечтала выступать в театре, и счастлива, что достигла цели.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Во МХАТе объяснили, почему Бузова сфальшивила на спектакле о Сталине
бузова мхат зрилина
Комментировать
Эксклюзив
Кровля аэропорта в Симферополе дала течь
Кровля аэропорта в Симферополе дала течь
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 272681 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 127680 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 71760 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 61034 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Экономика 42648 15 июня 2021
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Рейтинг@Mail.ru