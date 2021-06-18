Во МХАТе объяснили, почему Бузова сфальшивила на спектакле о Сталине

Москва, 18 июня. Певица Ольга Бузова сфальшивила во время спектакля «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Горького по просьбе режиссера Ренаты Сотириади, сообщила педагог по вокалу Ольга Зрилина.

Она прояснила многие сцены в спектакле с Бузовой, к которым было множество претензий. Зрилина подтвердила, что экс-ведущая скандального шоу «Дом-2» исполняла первый роман под фонограмму.

«Это была задумка режиссера. Бузова играет певичку кабаре, которая не должна уметь петь. Первый ее выход, где она выступает у губернатора, иронично настраивает зрителя», — сказал тренер по вокалу во МХАТе в разговоре с kp.ru.

При этом дальше, где Бузовой не нужно было петь для «публики», артистка исполняла песни живьем, причем нарочито фальшиво. Как объяснила Зрилина, Белла Шанталь — «назойливый персонаж, без чувства меры». Бузова, по словам педагога, прекрасно справилась с ролью, и зрители поняли иронию.

Для многих стало неожиданностью, что Бузову пригласили в спектакль о молодом Иосифе Сталине, который ставился во МХАТе имени Горького. Сама знаменитость призналась, что давно мечтала выступать в театре, и счастлива, что достигла цели.