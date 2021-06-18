Минприроды РФ предложило ограничить импорт некоторых иностранных товаров

Москва, 18 июня. Ограничивать продажу в России иностранных товаров, если данные о них предварительно не внесены в государственную систему учета отходов, предлагает Минприроды.

Создание данной системы — нововведение в рамках реформы обращения с отходами, которая проходит в РФ. Данные в нее будут вносить таможенные органы и сами предприятия, следует из законопроекта Минприроды. В информационном ресурсе будет собран широкий массив данных о рынке. В числе прочего в системе появится реестр производителей, их импортеров и перечень компаний, которые обращаются с отходами (утилизаторы). Отдельный реестр будет содержать данные товаров и упаковки. Данные будут анализироваться автоматически, что позволит начислять компаниям экосборы, пишут «Известия».

Предприятия выступают против инициативы министерства, сообщил изданию представитель Ассоциации «СКО Электроника — Утилизация» Антон Гуськов.

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев ранее выступил за внедрение системы Расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки.

Пять анимированных роликов, посвященных различным аспектам охраны окружающей среды, создали в Северной столице. Жителям города рассказывают об экологичном выборе товаров, разумном потреблении и обращении с отходами, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».