Мурашко заявил о минимальной заболеваемости туберкулезом в России

Москва, 18 июня. Заболеваемость туберкулезом в России за последние 20 лет снизилась почти втрое, сегодня она минимальна за всю историю наблюдений, отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Проблема профилактики, диагностики и лечения туберкулеза в России входит в число приоритетных для решения, поэтому удалось добиться успехов, отметил министр.

«В настоящее время мы свидетельствуем исторический минимум заболеваемости туберкулезом за все периоды статистического наблюдения», — сказал Мурашко на виртуальном мероприятии высокого уровня Всемирной организации здравоохранения, посвященном глобальному стремлению к расширению масштабов профилактики туберкулеза.

Глава Минздрава также добавил, что за последние 20 лет в стране снизился и показатель смертности от туберкулеза — стал меньше практически в пять раз.