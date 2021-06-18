Финал Евро-2020 может пройти в Будапеште

Лондон, 18 июня. Финальные матчи чемпионата Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт.

Это произойдет, если Англия не предоставит гарантий на большую заполняемость стадиона болельщиками, а Будапешт гарантирует отсутствие ограничений. УЕФА уже уведомил о своем намерении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Теперь он ждет от Лондона конкретных действий.

Чемпионат Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.

ФАН обратился к истории и вспомнил самых ярких игроков прошедших чемпионатов Европы.