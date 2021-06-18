Долги надо отдавать: Вострецов внес поправки в закон о ветеранах

В мае этого года к депутату Государственной думы Сергею Вострецову обратились ветераны из общественной организации бывших узников нацистских концлагерей. Их просьба касалась изменения законодательства федерального уровня: сделать права и льготы малолетних узников фашизма такими же, как у блокадников Ленинграда, то есть право на вторую пенсию и удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

Малолетние узники стали невольными участниками тех военных лет, они находились за колючей проволокой на одной территории с врагом. Многие из них были убиты при угоне, умерщвлены в неволе, они становились донорами крови — и это еще не все ужасы, которые им пришлось пережить.

Те, кто остался жив и вернулся на Родину, на протяжении всей жизни работали: категория малолетних узников имеет стаж работы от 40 и более лет.

«В настоящее время мы находимся в преклонном возрасте, имеем первую или вторую группу инвалидности и нуждаемся в постоянном понимании и заботе государства», — было написано в официальном обращении к депутату Сергею Вострецову.

Федеральное агентство новостей /

Депутат не оставил без внимания данное обращение и накануне Дня памяти и скорби на основании статьи 104 Конституции РФ внес все необходимые поправки.

«Вчера внес закон по узникам войны. Поручение узников в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны выполнил. Долги хоть и поздно, но надо отдавать», — заявил политик.

Бывшие несовершеннолетние узники не относятся к категории участников ВОВ и иным категориям граждан, перечисленных в Федеральном законе №5-ФЗ «О ветеранах». Сергей Вострецов призвал Госдуму устранить эту явную несправедливость.

Законопроектом предусматривается отнесение бывших малолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, к ветеранам ВОВ.

Бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предусматриваются меры социальной поддержки, а также ежемесячные выплаты в размерах, установленных инвалидам и участникам ВОВ. Также предлагается установить статус участников ВОВ и право на получение двух пенсий (страховой по старости и пенсии по инвалидности).

Данный федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов поддержал рекомендации Роспотребнадзора о необходимости вакцинирования пожилых россиян и объяснил, что об их здоровье необходимо заботиться в первую очередь.