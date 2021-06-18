Руководство Саратова потребовало обеспечить продовольственную безопасность региона

Саратов, 18 июня. Губернатор Валерий Радаев выразил обеспокоенность уровнем продовольственной безопасности региона. Чиновник подчеркнул, что повышение цен на продукты нервирует жителей области.

«Логично, что власть обеспокоена данным вопросом. У нас сельскохозяйственный регион с прекрасным климатом, непонятно, почему мы вынуждены завозить так много овощей и фруктов. Понятно, что здесь все-таки не условная Кубань, но мы должны выращивать не только хлеб. Нужно активнее помогать частному сельскому хозяйству», — рассказал корреспонденту ФАН фермер Григорий Литвинов.