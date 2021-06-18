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Руководство Саратова потребовало обеспечить продовольственную безопасность региона

Общество
Руководство Саратова потребовало обеспечить продовольственную безопасность региона
pixabay.com  /  StarShadow

Саратов, 18 июня. Губернатор Валерий Радаев выразил обеспокоенность уровнем продовольственной безопасности региона. Чиновник подчеркнул, что повышение цен на продукты нервирует жителей области.  

«Логично, что власть обеспокоена данным вопросом. У нас сельскохозяйственный регион с прекрасным климатом, непонятно, почему мы вынуждены завозить так много овощей и фруктов. Понятно, что здесь все-таки не условная Кубань, но мы должны выращивать не только хлеб. Нужно активнее помогать частному сельскому хозяйству», — рассказал корреспонденту ФАН фермер Григорий Литвинов. 

Ранее на саратовской улице нашли свалку свежей клубники. Кто-то выбросил десятки ящиков с ягодой. 

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саратовская область продовольственная безопасность радаев
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