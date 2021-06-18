МИД Франции заявил об отсутствии условий для вступления Украины в НАТО

Париж, 18 июня. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в настоящее время Украина не может стать членом Североатлантического альянса.

По его словам, текущая обстановка свидетельствует об отсутствии условий для вступления Украины в НАТО.

«Считаю, что в настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились», — пояснил министр.

Напомним, 14 июня в Брюсселе состоялся саммит лидеров стран НАТО, по итогам которого генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что на данном этапе Альянс не рассматривает вопрос о членстве Украины в военном блоке, передает «Царьград».