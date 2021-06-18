Альбина Джанабаева показала фото с кормлением дочери грудью

Москва, 18 июня. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева продемонстрировала поклонникам, как кормит грудью свою двухмесячную дочь от певца Валерия Меладзе.

Исполнительница опубликовала новые фотографии с малышкой на своей странице в Instagram. На снимках Джанабаева, одетая в бежевый спортивный костюм и белую футболку, сидит в беседке на фоне зелени. Певица придерживает дочь руками, слегка прижимая ее к груди. Подписывать кадры экс-солистка «ВИА Гры» не стала, поставив под фото лишь несколько сердечек разного цвета.

Поклонников Джанабаевой умилили снимки с кормлением девочки-младенца. Подписчики обратили внимание, что певица и ее дочь одеты в одинаковых тонах.

«Представляю, какое для вас счастье родить доченьку. Вам очень идет быть мамочкой»; «Какой у вас совместный лук!»; «Какие вы милые! Просто прелесть! Вы самые лучшие»; «Какие сливочные лапочки! В этих доченьках заложена такая любовь, такая нежность — не передать словами», — написали восхищенные комментаторы.

Родив дочь, Джанабаева стала матерью в третий раз. У экс-солистки «ВИА Гры» также есть двое сыновей от Валерия Меладзе. Певица показывала поклонникам, как ее супруг гуляет с двухмесячной дочерью на руках.