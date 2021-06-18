ФАН публикует видео последствий взрыва на газопроводе в Луганске

Луганск, 18 июня. Газопровод взорвался в районе парка в центре Луганска. Редакция ФАН получила кадры с места инцидента. На видео заснят мощный пожар.

По официальной информации, детонация произошла в ночь на 18 июня. Взорвался газопровод диаметром 425 миллиметров. Инцидент привел к отключению газоснабжения 20 домов.

С огнем удалось справиться через несколько часов. Сейчас на месте работают специалисты, которые занимаются восстановительными работами. Кроме того, прибыли правоохранители для установления причины взрыва.