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ФАН публикует видео последствий взрыва на газопроводе в Луганске

  /   Обновлено: 18 июня 2021 10:07
Происшествия
ФАН публикует видео последствий взрыва на газопроводе в Луганске
Федеральное агентство новостей  / 

Луганск, 18 июня. Газопровод взорвался в районе парка в центре Луганска. Редакция ФАН получила кадры с места инцидента. На видео заснят мощный пожар.

По официальной информации, детонация произошла в ночь на 18 июня. Взорвался газопровод диаметром 425 миллиметров. Инцидент привел к отключению газоснабжения 20 домов.

С огнем удалось справиться через несколько часов. Сейчас на месте работают специалисты, которые занимаются восстановительными работами. Кроме того, прибыли правоохранители для установления причины взрыва.

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