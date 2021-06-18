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Губернатора Калужской области госпитализировали с коронавирусом

Происшествия
Губернатора Калужской области госпитализировали с коронавирусом
kremlin.ru

Калуга, 18 июня. Губернатор Калужской области Владислав Шапша оказался в больнице в связи с выявлением у него коронавирусной инфекции. Информацию об этом политик подтвердил в своем Instagram.

COVID-19 протекает в легкой форме, отметил Шапша. По его словам, ключевую роль в этом сыграла прививка, которую он успел сделать вместе с членами своей семьи. Благодаря массовой вакцинации близкие политика не заразились.

Ранее прививку от коронавируса сделал министр здравоохранения Саратова Олег Костин. Он уже переболел COVID-19, в связи с чем потребовался период для сокращения количества антител в организме.

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Все новости / Происшествия / Губернатора Калужской области госпитализировали с коронавирусом
госпитализация коронавирус шапша
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