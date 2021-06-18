Во Владимире пациента с COVID-19 привезли к администрации города из-за нехватки мест в госпитале

Владимир, 18 июня. По инициативе фельдшера скорой помощи мужчину с подозрением на коронавирус привезли к зданию городской администрации. Ни в один из госпиталей больного не приняли.

Пациента не приняли из-за полной загруженности всех пяти госпиталей города Владимир.

После этого инцидента губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил провести проверку. Предстоит выяснить достоверность информации, полученной от фельдшера. Если факт отказа в принятии больного подтвердится, то виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, заявил глава области.

Больного мужчину приняли на лечение в инфекционный госпиталь на базе Муромской городской больницы №3.