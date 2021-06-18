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Ведущий «России-24» Роман Плюсов станет московским гостем пресс-клуба «Петербургский уикенд» 

Общество
Ведущий «России-24» Роман Плюсов станет московским гостем пресс-клуба «Петербургский уикенд» 
ТАСС  /  Струнин Анатолий

В субботу, 26 июня, в Санкт-Петербурге в рамках пресс-клуба «Петербургский уикенд» пройдет встреча главных редакторов петербургских СМИ, в которой примет участие ведущий телеканала «Россия-24» Роман Плюсов.

Журналисты обсудят актуальную новостную повестку: промежуточные итоги чемпионата Европы по футболу, меры по борьбе с COVID-19, вопросы международной повести и региональные вопросы.

Встреча начнется в 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Согласно регламенту, в течение первого часа журналисты общаются под видеокамеры в режиме онлайн, а по окончании официальной части продолжат общение неформально.

Это уже третья встреча российских журналистов на площадке медиацентра «Патриот» в рамках пресс-клуба «Петербургский уикенд». Ранее в пресс-центре встречались:

  • Артем Шейнин, журналист, первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ АО «Первый канал», ведущий ток-шоу «Время покажет»;
  • Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»;
  • Андрей Краснобаев, главный редактор ИА «Невские новости»;
  • Кирилл Смирнов, главный редактор газеты «Петербургский дневник»;
  • Алиса Чекушкина, главный редактор портала «Город+»;
  • Владимир Петров, член Общественной палаты Ленинградской области, председатель комиссии по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом;
  • Ирина Быстрова, редактор «КП Санкт-Петербург» и другие журналисты.

Мы приглашаем коллег-журналистов из других изданий в наш пресс-центр задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Общество / Ведущий «России-24» Роман Плюсов станет московским гостем пресс-клуба «Петербургский уикенд» 
медиагруппа патриот петербургский уикенд роман плюсов
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