Насте Каменских в начале карьеры предлагали интим за деньги

Москва, 18 июня. Богатые мужчины предлагали певице Насте Каменских интим за деньги в начале карьеры. Спасал ее от таких предложений Потап, за которого знаменитость вышла замуж в 2019 году.

Настя Каменских начала свой творческий путь в молодости, в 18 лет она записывала треки и снималась в клипах. Но славу ей принес дуэт с Потапом. У певицы было множество поклонников, некоторые из них были весьма состоятельные.

Звезда призналась, что в начале карьеры ей поступали предложения вступить в интимную связь с богатыми мужчинами. Она была в ужасе от этого и просила помощи у будущего супруга.

«Я тогда просила Лешу (Алексей Потапенко. – прим. ФАН), чтобы он как-то повлиял на эту ситуацию. Мне было неприятно. Я всегда знала, что должна добиться успеха сама, без таких вот историй», — сказала 34-летняя артистка в шоу «29 вопросов» на YouTube-канале «Люкс FM».

Настя Каменских уже несколько лет счастлива в браке с Потапом. Коллеги долго скрывали свои романтические отношения. Некоторые считают, что именно Каменских стала причиной развода Потапа с первой женой Ириной Горовой. Несмотря на скандалы во время расставания, у Потапа сохранились хорошие отношения с экс-супругой. Настя Каменских смогла наладить общение с сыном Потапа от первого брака.