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Ключ к разгадке тайны эволюции человека нашли в Израиле

Общество
Ключ к разгадке тайны эволюции человека нашли в Израиле
pixabay.com

Иерусалим, 18 июня. Разгадку одного из самых значимых событий в истории человечества удалось обнаружить в ходе археологических раскопок в пустыне Негев в Израиле.

Речь идет о распространении Homo sapiens из Африки в Евразию и последующего исчезновения неандертальцев в регионе. Передовые методы датирования помогли исследователям определить новую хронологическую шкалу для важной главы эволюции человека. Предполагается, что Homo sapiens и неандертальцы могли сосуществовать на территории Бокер-Тахтит долгое время.

В ходе раскопок выяснилось, что переход от среднего к верхнему палеолиту, или от преобладания культуры неандертальцев к периоду главенства современных людей, продлился в около 6000 лет. Он начался Бокер-Тахтите примерно 50 тыс. лет назад, рассказала один из авторов исследования Элизабет Боаретто. Человек разумный и древние люди взаимодействовали друг с другом, что привело к генетическому скрещиванию и культурному обмену.

Неандертальцы освещали жилье факелами и каменными лампами на животном жире, выяснили археологи Университета Кантабрии в Испании. Это удалось узнать благодаря ряду экспериментов в пещере Isuntza 1. Ученым также удалось раскрыть историю появления древнего могильника в долине Нила, пишет «Ридус».

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археологи неандертальцы homo sapiens
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