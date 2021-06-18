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СК начал проверку после пожара на предприятии во Владимирской области

Происшествия
СК начал проверку после пожара на предприятии во Владимирской области
Федеральное агентство новостей

Владимир, 18 июня. Крупный пожар охватил территорию деревообрабатывающего предприятия в городе Струнино, пострадали два человека. Следственный комитет начал проверку.

Возгорание началось после детонации газа. Два работника получили повреждения, у одного из них 50% ожогов тела. Огонь охватил склад готовой продукции, стоимость которой составляла 5 миллионов рублей.

По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ.

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пожар проверка предприятие
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