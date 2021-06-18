СК начал проверку после пожара на предприятии во Владимирской области

Владимир, 18 июня. Крупный пожар охватил территорию деревообрабатывающего предприятия в городе Струнино, пострадали два человека. Следственный комитет начал проверку.

Возгорание началось после детонации газа. Два работника получили повреждения, у одного из них 50% ожогов тела. Огонь охватил склад готовой продукции, стоимость которой составляла 5 миллионов рублей.

По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ.