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Суд в США оштрафовал супругов, защищавших свой дом от BLM

США
Суд в США оштрафовал супругов, защищавших свой дом от BLM
unsplash.com  / 

Сент-Луис, 18 июня. Супружеская пара, защитившая свой дом от толпы активистов движения Black lives matter, признала обвинения в нападении и оскорблении протестующих в ходе судебного процесса, длившегося на протяжении года.

Марк и Патрисия Макклоски стали знаменитыми после публикации фото и видео, на которых супруги с оружием в руках стоят перед своим домом на Портленд-плейс в Сент-Луисе, не давая протестующим приблизиться к нему. 28 июня 2020 года активисты прошли на закрытую территорию, на которой находится дом Макклоски, направляясь к особняку мэра Сент-Луиса Лайды Крюсон, чтобы выразить протест по поводу убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Семейная пара Макклоски была вынуждена взять в руки оружие, опасаясь возможных актов мародерства и вандализма, многочисленные случаи которых имели место в ходе протестов, начавшихся 20 мая.

Против супругов были выдвинуты обвинения в угрозах и нападении. В ходе судебного процесса, длившегося почти год, Марк и Патрисия заключили сделку со следствием и признали себя виновными в нападении четвертой степени и оскорблениях. В результате этого, они должны выплатить штраф в размере 2750 долларов, а юридические лицензии Марка и Патрисии не будут аннулированы.

«Я бы сделал это снова. Каждый раз, когда толпа приблизиться ко мне, я сделаю все возможное, чтобы подвергнуть их неминуемой угрозе физической травмы, потому что именно это удерживало их от разрушения моего дома и семьи», — заявил Марк Макклоски, стоя возле здания суда после завершения процесса.

В своем Твитер Марк Макклоски, который баллотируется в Сенат США, опубликовал пост, где обвинил американские СМИ в предвзятости и героизации толпы.

Специальный прокурор Ричард Каллахан заявил о «справедливом решении для вовлеченных сторон, а также для общественного блага».

Суд в США оштрафовал супругов, защищавших свой дом от BLM
Global Look Press  / Stanton Sharpe

Необходимо отметить, что при администрации президента Байдена проводится последовательная политика, направленная на дискриминацию белого населения США. В своих выступлениях Байден неоднократно называл белых американцев самой большой угрозой национальной безопасности США. В то же время даже откровенно экстремистские действия со стороны представителей афроамериканского населения не получают должной оценки властей.

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сша суд дискриминация blm
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