Суд в США оштрафовал супругов, защищавших свой дом от BLM

Сент-Луис, 18 июня. Супружеская пара, защитившая свой дом от толпы активистов движения Black lives matter, признала обвинения в нападении и оскорблении протестующих в ходе судебного процесса, длившегося на протяжении года.
Марк и Патрисия Макклоски стали знаменитыми после публикации фото и видео, на которых супруги с оружием в руках стоят перед своим домом на Портленд-плейс в Сент-Луисе, не давая протестующим приблизиться к нему. 28 июня 2020 года активисты прошли на закрытую территорию, на которой находится дом Макклоски, направляясь к особняку мэра Сент-Луиса Лайды Крюсон, чтобы выразить протест по поводу убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Семейная пара Макклоски была вынуждена взять в руки оружие, опасаясь возможных актов мародерства и вандализма, многочисленные случаи которых имели место в ходе протестов, начавшихся 20 мая.
A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU— Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020
Против супругов были выдвинуты обвинения в угрозах и нападении. В ходе судебного процесса, длившегося почти год, Марк и Патрисия заключили сделку со следствием и признали себя виновными в нападении четвертой степени и оскорблениях. В результате этого, они должны выплатить штраф в размере 2750 долларов, а юридические лицензии Марка и Патрисии не будут аннулированы.
«Я бы сделал это снова. Каждый раз, когда толпа приблизиться ко мне, я сделаю все возможное, чтобы подвергнуть их неминуемой угрозе физической травмы, потому что именно это удерживало их от разрушения моего дома и семьи», — заявил Марк Макклоски, стоя возле здания суда после завершения процесса.
В своем Твитер Марк Макклоски, который баллотируется в Сенат США, опубликовал пост, где обвинил американские СМИ в предвзятости и героизации толпы.
When the mob attacked my home, the media claimed the gate was open and that it wasn't torn it down to attack my family. Well, look here.— Mark McCloskey (@mccloskeyusa) June 17, 2021
A media that constantly deceives Americans and glorifies the mob cannot be trusted. pic.twitter.com/TAyLeYijEU
Специальный прокурор Ричард Каллахан заявил о «справедливом решении для вовлеченных сторон, а также для общественного блага».
Необходимо отметить, что при администрации президента Байдена проводится последовательная политика, направленная на дискриминацию белого населения США. В своих выступлениях Байден неоднократно называл белых американцев самой большой угрозой национальной безопасности США. В то же время даже откровенно экстремистские действия со стороны представителей афроамериканского населения не получают должной оценки властей.