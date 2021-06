Суд в США оштрафовал супругов, защищавших свой дом от BLM

Сент-Луис, 18 июня. Супружеская пара, защитившая свой дом от толпы активистов движения Black lives matter, признала обвинения в нападении и оскорблении протестующих в ходе судебного процесса, длившегося на протяжении года.

Марк и Патрисия Макклоски стали знаменитыми после публикации фото и видео, на которых супруги с оружием в руках стоят перед своим домом на Портленд-плейс в Сент-Луисе, не давая протестующим приблизиться к нему. 28 июня 2020 года активисты прошли на закрытую территорию, на которой находится дом Макклоски, направляясь к особняку мэра Сент-Луиса Лайды Крюсон, чтобы выразить протест по поводу убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Семейная пара Макклоски была вынуждена взять в руки оружие, опасаясь возможных актов мародерства и вандализма, многочисленные случаи которых имели место в ходе протестов, начавшихся 20 мая.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU

Против супругов были выдвинуты обвинения в угрозах и нападении. В ходе судебного процесса, длившегося почти год, Марк и Патрисия заключили сделку со следствием и признали себя виновными в нападении четвертой степени и оскорблениях. В результате этого, они должны выплатить штраф в размере 2750 долларов, а юридические лицензии Марка и Патрисии не будут аннулированы.

В своем Твитер Марк Макклоски, который баллотируется в Сенат США, опубликовал пост, где обвинил американские СМИ в предвзятости и героизации толпы.

When the mob attacked my home, the media claimed the gate was open and that it wasn't torn it down to attack my family. Well, look here.



A media that constantly deceives Americans and glorifies the mob cannot be trusted. pic.twitter.com/TAyLeYijEU