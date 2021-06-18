Пятничный выпуск шоу «Слово против слова»: аборт — право женщины или убийство?

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила вовлечь в программу пропаганды отказа от абортов мужчин, поскольку они тоже могут влиять на выбор женщины. Есть ли у женщины право на аборт, или нужно исходить из религиозных предположений, что аборт — это убийство?

Об этом и не только в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» поспорят гости студии в рамках проекта «Слово против слова»:

Анна Замараева, заместитель руководителя комитета по борьбе с коррупцией при ЛДПР;

Илья Кобрин, руководитель проекта «Православие и спорт» движения «Сорок сороков».

Дебаты пройдут 18 июня, в пятницу, в прямом эфире в 15:00. Сценарий дебатов предполагает три этапа мероприятия:

— вопросы от ведущего;

— вопросы участников друг другу;

— вопросы от журналистов, присутствующих в студии пресс-центра.

К итоговому материалу будет размещено видео и прикреплен опрос, в ходе которого любой читатель ФАН сможет выразить свое мнение и отдать голос за участника дебатов.

Голосование продлится почти неделю — до 24 июня включительно. В пятницу, 25 июня, будет объявлен победитель дебатов.

Ранее Минздрав России предложил сделать IV стадию ВИЧ основанием для аборта и отказался выводить аборты из системы ОМС, а РПЦ призвала убрать ЭКО и аборты из системы ОМС.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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