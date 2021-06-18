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Ученые из Минобороны РФ создают лекарство от COVID-19 в виде жвачки

Общество
Ученые из Минобороны РФ создают лекарство от COVID-19 в виде жвачки
pixabay.com

Москва, 18 июня. Группа российских ученых из ЦНИИ Минобороны занялась разработкой нового лекарства от коронавирусной инфекции.

Согласно предварительной информации, новое лекарство от COVID-19 будет в виде жевательных таблеток и пастилы. После проведения испытаний данный препарат включат в схемы лечения и профилактики COVID-19.

«Да, работы в данном направлении ведутся», — цитирует РБК источник, близкий к военному ведомству, слова которого подтвердил директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич.

Не так давно министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал главную задачу всех россиян в условиях пандемии COVID-19. По его словам, все жители страны должны сделать прививку от коронавируса. Сейчас как никогда важно позаботиться о себе и здоровье окружающих.

Президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказался в поддержку обязательной вакцинации от COVID-19. По его словам, в ряде государств вакцинацией охвачено до 60% населения. В России, с учетом роста числа зараженных и не снижающейся смертности от инфекции, важно привить как можно больше людей, сообщает «Подмосковье сегодня».

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жвачка коронавирус COVID-19
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