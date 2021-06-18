Испанские археологи выяснили, чем древние люди освещали пещеры

Мадрид, 18 июня. Археологи Университета Кантабрии в Испании выяснили, чем древние люди освещали пещеры. Они использовали факелы и каменные лампы на животном жире.

Исследователи провели ряд экспериментов в пещере Isuntza 1. За основу они взяли данные, собранные в аналогичных палеолитических местах. Ученые использовали пять разных факелов, изготовленных из смолы плюща, дуба, сосны, можжевельника и березы.

К тому же археологи зажигали каменные лампы с животным жиром. Его удалось извлечь из костного мозга оленя и коровы. Еще ученые сделали костер из дубовых веток. Таким способом специалисты наглядно продемонстрировали, как именно древние люди освещали свое жилище.

Итальянские археологи узнали технику изготовления идолов из долины Асанто. Они изучили найденные на раскопках святилища богини вулканических и болотных испарений Мефитис артефакты. Древние люди изготовили их между VI и IV веками до н. э.