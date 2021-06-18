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Экономика
Рубль незначительно снизился к доллару и евро на старте торгов
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Рубль незначительно снизился к доллару и евро на старте торгов

Экономика
Рубль незначительно снизился к доллару и евро на старте торгов
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 18 июня. Доллар и евро демонстрируют слабый рост на открытии торгов Московской биржи, свидетельствуют данные торговой площадки.

Биржевой курс доллара в начале дня торгуется по 72,37 рубля, что на 4,75 копейки выше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро подорожал на 13 копеек, до 86,28 рубля.

Стоимость рубля снижается на фоне отрицательной динамики цен на нефть. Котировки эталонного сорта нефти Brent находятся на отметке 72,44 доллара за баррель, теряя 0,88% по сравнению с уровнем на момент закрытия предыдущих торгов.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин ранее отметил, что покупка доллара сегодня может рассматриваться как вариант диверсификации инвестиционного портфеля. При этом он не рекомендовал полностью переводить финансы в американскую валюту.

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доллар рубль евро торги
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