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Почему техосмотр стал не нужен для ОСАГО и что опять изменили в ПДД

Общество
Почему техосмотр стал не нужен для ОСАГО и что опять изменили в ПДД
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли поправки в страховое законодательство, которые делают предоставление диагностической карты техосмотра автомобиля необязательным для заключения договора ОСАГО. Кроме того, законодатели внесли серию законопроектов, меняющих ПДД, включая новые правила парковки и ограничения на самокаты.

Что происходит в этой сфере законодательства, почему так резко меняются правила игры, какие аргументы приводят эксперты в защиту поправок в ПДД?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответят:

— Александр Холодов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с ОНК, член движения автомобилистов «Свобода выбора»;

— Алексей Цивилев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Пресс-конференция пройдет в пятницу, 18 июня, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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