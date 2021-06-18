Почему техосмотр стал не нужен для ОСАГО и что опять изменили в ПДД

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли поправки в страховое законодательство, которые делают предоставление диагностической карты техосмотра автомобиля необязательным для заключения договора ОСАГО. Кроме того, законодатели внесли серию законопроектов, меняющих ПДД, включая новые правила парковки и ограничения на самокаты.
Что происходит в этой сфере законодательства, почему так резко меняются правила игры, какие аргументы приводят эксперты в защиту поправок в ПДД?
На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответят:
— Александр Холодов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с ОНК, член движения автомобилистов «Свобода выбора»;
— Алексей Цивилев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Пресс-конференция пройдет в пятницу, 18 июня, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет здесь.
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