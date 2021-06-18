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Елена Драпенко выращивает «клетки вечной молодости»

Шоу-бизнес
Елена Драпенко выращивает «клетки вечной молодости»
Prt Scr youtube.com  /  Кадр из программы «Главная роль» (Канал «Культура», 2013 год)

Москва, 18 июня. Актриса и депутат Госдумы Елена Драпенко раскроет секрет молодости в эфире «Секрета на миллион». Она призналась, что на пенсии стала выращивать «клетки вечной молодости».

Скоро у Драпенко состоится откровенный разговор с Лерой Кудрявцевой. Звезда фильма «А зори здесь тихие» поделится не только секретами молодости, но и объяснит, почему после трех неудачных браков поставила крест на мужчинах и решила посвятить себя политике.

Парламентарий вспомнила, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился на нее с критикой из-за внешнего вида. По его мнению, политик пришла в неподобающем костюме.

«Жириновский кричал на нас: «Это что, танцплощадка? Что вырядились?» — сказала Драпенко, рассказывая о темпераменте Жириновского.

Елена Драпенко входит в комитет Государственной думы по культуре. Она, бывает, критикует творчество современных звезд. В частности, она выступает против использования нецензурной лексики рэперами.

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Все новости / Шоу-бизнес / Елена Драпенко выращивает «клетки вечной молодости»
личная жизнь драпенко секрет на миллион
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