Елена Драпенко выращивает «клетки вечной молодости»

Москва, 18 июня. Актриса и депутат Госдумы Елена Драпенко раскроет секрет молодости в эфире «Секрета на миллион». Она призналась, что на пенсии стала выращивать «клетки вечной молодости».

Скоро у Драпенко состоится откровенный разговор с Лерой Кудрявцевой. Звезда фильма «А зори здесь тихие» поделится не только секретами молодости, но и объяснит, почему после трех неудачных браков поставила крест на мужчинах и решила посвятить себя политике.

Парламентарий вспомнила, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился на нее с критикой из-за внешнего вида. По его мнению, политик пришла в неподобающем костюме.

«Жириновский кричал на нас: «Это что, танцплощадка? Что вырядились?» — сказала Драпенко, рассказывая о темпераменте Жириновского.

Елена Драпенко входит в комитет Государственной думы по культуре. Она, бывает, критикует творчество современных звезд. В частности, она выступает против использования нецензурной лексики рэперами.