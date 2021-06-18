Жевательную резинку от COVID-19 разрабатывают в России

Москва, 18 июня. Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ занимается разработкой препарата от коронавируса, который будет выпускаться в удобном формате.

Речь идет о мукозальной вакцине против COVID-19, которая будет выпускаться в виде жевательных таблеток и пастилы. После успешного прохождения испытаний препарат будет внесен в схемы лечения пациентов с коронавирусом и использоваться для профилактики вирусных заболеваний.

ФГБУ 48-й ЦНИИ Минобороны РФ неоднократно занимался разработкой пероральных вакцинных препаратов, направленных на борьбу с возбудителями инфекционных заболеваний. Одним из них является таблетированная эмбриональная вакцина «ТЭОвак», использующаяся для профилактики оспы.

В 2020 году 48-й ЦНИИ Минобороны РФ принимал участие в создании вакцины «Спутник V». Последняя стала первым зарегистрированным в мире препаратом для профилактики COVID-19. Российская вакцина одобрена для использования в 67 странах, включая Турцию, которая уже закупила 30 млн доз препарата.