Россия заявила о необходимости СБ ООН осудить атаку украинских диверсантов в ЛНР

Нью-Йорк, 18 июня. Россия стала инициатором переговоров в Совете Безопасности ООН в связи с недавним нападением украинских диверсантов на ополченцев в Донбассе.

Москва призвала участников обсуждений осудить действия силовиков. Российские власти назвали атаку бессмысленной и жестокой. Кроме того, она стала прямым нарушением минских договоренностей и других соглашений относительно мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сказано в комментарии постпредства при ООН.

Ранее в Луганской Народной Республике сообщили об атаке диверсантов украинских вооруженных сил. В результате погибли пять военнослужащих.