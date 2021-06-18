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Газопровод взорвался в Луганске

Происшествия
Газопровод взорвался в Луганске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Луганск, 18 июня. Взрыв на газопроводе с последующим возгоранием произошел в центре Луганска. Об этом сообщило агентство «Луганскинформцентр» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Луганскгаз».

Инцидент произошел ночью в районе парка имени Первого Мая. Открытое горение удалось потушить только к 06:30 часа по московскому времени. Несколько десятков жилых домов и коммунально-бытовых объектов отключены от подачи газа.

«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание», — говорится в сообщении «Луганскгаза».

Крупный взрыв на газовой АЗС ранее произошел в Новосибирске. В результате происшествия пострадали несколько десятков человек, в их числе есть дети и пожарные.

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Луганск взрыв газопровод
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