Газопровод взорвался в Луганске

Луганск, 18 июня. Взрыв на газопроводе с последующим возгоранием произошел в центре Луганска. Об этом сообщило агентство «Луганскинформцентр» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Луганскгаз».

Инцидент произошел ночью в районе парка имени Первого Мая. Открытое горение удалось потушить только к 06:30 часа по московскому времени. Несколько десятков жилых домов и коммунально-бытовых объектов отключены от подачи газа.

«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание», — говорится в сообщении «Луганскгаза».

Крупный взрыв на газовой АЗС ранее произошел в Новосибирске. В результате происшествия пострадали несколько десятков человек, в их числе есть дети и пожарные.