Москва, 18 июня. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Бизнесмен потребовал снять с него санкции.

Пригожин обратился с заявлением о снятии с него санкций, то есть об удалении заявителя из специально обозначенных лиц, передает пресс-служба компании «Конкорд». Кроме того, предприниматель попросил предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, чтобы выяснить, на каких основаниях его включили в американский санкционный список.

vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

По мнению Пригожина, рестрикции против него были введены необоснованно. Ведомство США превысило полномочия и нарушило главные конституционные принципы.

«С учетом изложенного, а также принимая во внимание тот факт, что указанные санкции ограничивают его права и свободы, заявитель просит рассмотреть заявление в кратчайшие сроки и принять соответствующие меры по его удовлетворению», — отмечено в заявлении.

Запад нередко пытается обвинить РФ во «вмешательстве» во внутренние дела других стран. Пригожин недавно выразил мнение, что в следующих сфабрикованных материалах британского издания Bellingcat появятся «атомные бомбы, засушенные человеческие головы и флешки с данными из Пентагона». Все эти байки нужны журналистам, чтобы попытаться дискредитировать Россию.