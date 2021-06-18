Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 09:33
09:29
Экономика
Иностранные аналитики назвали главные проблемы клиентов банков
09:27
Происшествия
СК начал проверку после пожара на предприятии во Владимирской области
09:24
Общество
Почему техосмотр стал не нужен для ОСАГО и что опять изменили в ПДД
09:21
Общество
Ученые из Минобороны РФ создают лекарство от COVID-19 в виде жвачки
09:21
Политика
Россия заявила о необходимости СБ ООН осудить атаку украинских диверсантов в ЛНР
09:20
Наука
Испанские археологи выяснили, чем древние люди освещали пещеры
09:20
Происшествия
Унесенную течением реки школьницу ищут в Мордовии
09:19
Экономика
Рубль незначительно снизился к доллару и евро на старте торгов
09:05
Общество
ДВФУ создал институты в области биомедицины и технологий
09:04
Шоу-бизнес
Елена Драпенко выращивает «клетки вечной молодости»
Все новости

Пригожин заявил о необоснованности американских санкций в отношении него

  /   Обновлено: 18 июня 2021 09:26
Общество
Пригожин заявил о необоснованности американских санкций в отношении него
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 18 июня. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Бизнесмен потребовал снять с него санкции.

Пригожин обратился с заявлением о снятии с него санкций, то есть об удалении заявителя из специально обозначенных лиц, передает пресс-служба компании «Конкорд». Кроме того, предприниматель попросил предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, чтобы выяснить, на каких основаниях его включили в американский санкционный список.

Пригожин заявил о необоснованности американских санкций в отношении него
vk.com  / Пресс-служба компании «Конкорд»

По мнению Пригожина, рестрикции против него были введены необоснованно. Ведомство США превысило полномочия и нарушило главные конституционные принципы.

«С учетом изложенного, а также принимая во внимание тот факт, что указанные санкции ограничивают его права и свободы, заявитель просит рассмотреть заявление в кратчайшие сроки и принять соответствующие меры по его удовлетворению», — отмечено в заявлении.

Запад нередко пытается обвинить РФ во «вмешательстве» во внутренние дела других стран. Пригожин недавно выразил мнение, что в следующих сфабрикованных материалах британского издания Bellingcat появятся «атомные бомбы, засушенные человеческие головы и флешки с данными из Пентагона». Все эти байки нужны журналистам, чтобы попытаться дискредитировать Россию. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пригожин заявил о необоснованности американских санкций в отношении него
санкции сша пригожин
Комментировать
Эксклюзив
Переболевший коронавирусом глава минздрава Саратова сделал прививку от COVID-19
Переболевший коронавирусом глава минздрава Саратова сделал прививку от COVID-19
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 267229 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 126149 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 71403 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 60644 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Экономика 40449 15 июня 2021
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Рейтинг@Mail.ru