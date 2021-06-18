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Генпрокуратура РФ начала изучать материалы по делу о водной блокаде Крыма

Политика
Генпрокуратура РФ начала изучать материалы по делу о водной блокаде Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 18 июня. Обращением властей Крыма о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов блокады полуострова начала заниматься Генпрокуратура России.

Заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс в интервью ТАСС отметил, что власти рассчитывают привлечь к ответственности не только организаторов, но и лиц, которые участвовали в блокаде полуострова и подстрекали к этому. В окончательном списке утверждены 12 имен, в том числе два бывших президента Украины.

«Несколько дней назад пришел запрос из Генпрокуратуры с просьбой направить им также материалы, которые мы имеем, чтобы ведомство подключилось к этому вопросу», — рассказал Фикс.

Ранее один из фигурантов этого дела, бывший президент страны Леонид Кравчук, высказался по поводу затрат Украины в строительстве Северо-Крымского канала. Однако Фикс выступил на это со своими контраргументами.

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генпрокуратура блокада крыма ефим фикс
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