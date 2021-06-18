Переболевший коронавирусом глава минздрава Саратова сделал прививку от COVID-19

Саратов, 18 июня. Министр регионального здравоохранения Олег Костин сделал прививку от коронавируса, о чем рассказал в Instagram. В комментариях к публикации чиновник отметил, что от COVID-19 в области ранее погибло 42 медицинских сотрудника.

«Целиком и полностью поддерживаю действия Костина, хотя ранее он уже переболел коронавирусом. Как известно, наличие антител не является препятствием к вакцинированию. Лучше перестраховаться, тем более, что антитела могут начать убывать в любой момент», — рассказал корреспонденту ФАН врач-инфекционист Дмитрий С.

Ранее Костин сделал прогноз о третьей волне коронавируса. Также чиновник пожаловался, что люди стали меньше использовать медицинские маски.