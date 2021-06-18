Рублю прогнозируют дальнейший рост после встречи Путина и Байдена в Женеве

Москва, 18 июня. Саммит лидеров США и России может положительно сказаться на курсе рубля. Прогнозами о дальнейшем поведении национальной валюты поделились финансовые аналитики.

Первая очная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня. После этого рубль укрепился до 0,39 рубля к доллару и 0,55 рубля к евро. Рост затронул индекс Мосмибиржи и РТС, которые увеличились на 0,19% и на 0,82% соответственно, передают «Известия».

Женевский саммит может благоприятно сказаться на выстраивании диалога между странами, снизив «геополитическую премию» в цене активов, считает аналитик «МКБ Инвестиции» Антон Старцев. Однако изменения в большей степени могут затронуть курс рубля по отношению к евро, допустил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич. Аналитик Евгений Миронюк прогнозирует рост индекса Мосбиржи до четырех тысяч пунктов в ближайшее время.

Глава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин ранее оценил целесообразность покупки доллара на фоне его снижения. Он считает, что сейчас закупку американской валюты можно расценивать в виде диверсификации портфеля инвестиций и как страховку от некоторых рисков.