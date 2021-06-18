Тихоокеанский флот и авиация РФ отработали противовоздушные маневры на учениях

Москва, 18 июня. Российские военные корабли совместно с авиацией провели учения в Тихом океане. На них отрабатывалось противодействие вражеской авиации.
В учениях участвовали самолеты и вертолеты морской авиации. Проводились мероприятия по проверке надежности систем противовоздушной обороны, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.
«Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения», — сообщило оборонное ведомство.
Вместе с тем боевые корабли Тихоокеанского флота отработали комплекс мер по нахождению вражеских субмарин. Для этих целей были задействованы противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ и штатные корабельные гидроакустические средства.
Недавно власти Сахалинской области объявили о начале учений Военно-морского флота России в Анивском заливе. Мероприятия запланированы на период с 19 по 22 июня.