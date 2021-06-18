Продолжительный ливень стал причиной потопа на улицах Ялты

Ялта, 18 июня. Жителям и туристам Ялты рекомендуется оставаться дома в связи с затопленными улицами города. Об этом заявила глава администрации населенного пункта Янина Павленко.

Мощный циклон в эти дни проходит над Крымом. Это стало причиной сильных осадков и усиления северо-западного ветра по территории всего полуострова. Восточная часть субъекта испытала на себе наибольшие последствия стихии. Например, в Керчи выпада двухмесячная норма осадков и был объявлен режим ЧС.

Власти города сообщили, что воды с улиц Керчи уйдет примерно в течение шести суток. По его словам, затопление должно пройти в ночь с 17 на 18 июня.