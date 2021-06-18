Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 09:32
09:29
Экономика
Иностранные аналитики назвали главные проблемы клиентов банков
09:27
Происшествия
СК начал проверку после пожара на предприятии во Владимирской области
09:24
Общество
Почему техосмотр стал не нужен для ОСАГО и что опять изменили в ПДД
09:21
Общество
Ученые из Минобороны РФ создают лекарство от COVID-19 в виде жвачки
09:21
Политика
Россия заявила о необходимости СБ ООН осудить атаку украинских диверсантов в ЛНР
09:20
Наука
Испанские археологи выяснили, чем древние люди освещали пещеры
09:20
Происшествия
Унесенную течением реки школьницу ищут в Мордовии
09:19
Экономика
Рубль незначительно снизился к доллару и евро на старте торгов
09:05
Общество
ДВФУ создал институты в области биомедицины и технологий
09:04
Шоу-бизнес
Елена Драпенко выращивает «клетки вечной молодости»
Все новости

Продолжительный ливень стал причиной потопа на улицах Ялты

Происшествия
Продолжительный ливень стал причиной потопа на улицах Ялты
Невские Новости

Ялта, 18 июня. Жителям и туристам Ялты рекомендуется оставаться дома в связи с затопленными улицами города. Об этом заявила глава администрации населенного пункта Янина Павленко.

Мощный циклон в эти дни проходит над Крымом. Это стало причиной сильных осадков и усиления северо-западного ветра по территории всего полуострова. Восточная часть субъекта испытала на себе наибольшие последствия стихии. Например, в Керчи выпада двухмесячная норма осадков и был объявлен режим ЧС.

Власти города сообщили, что воды с улиц Керчи уйдет примерно в течение шести суток. По его словам, затопление должно пройти в ночь с 17 на 18 июня.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Продолжительный ливень стал причиной потопа на улицах Ялты
ялта осадки потом янина павленко
Комментировать
Эксклюзив
Переболевший коронавирусом глава минздрава Саратова сделал прививку от COVID-19
Переболевший коронавирусом глава минздрава Саратова сделал прививку от COVID-19
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 267229 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 126149 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 71403 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 60644 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Экономика 40449 15 июня 2021
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Рейтинг@Mail.ru