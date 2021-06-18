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«Реакция» Зеленского на встречу Путина и Байдена в Женеве взорвала Сеть

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Общество
«Реакция» Зеленского на встречу Путина и Байдена в Женеве взорвала Сеть
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 июня. Видео с «обеспокоенным» президентом Украины Владимиром Зеленским из-за встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена рассмешило пользователей Сети.

В первые секунды вирусного видео президенты России и США приветствуют друг друга в Женеве и жмут руки. Следом авторы иронично показывают «реакцию» украинского лидера. Причем кадры взяты из сериала «Слуга народа», в котором Зеленский из обычного учителя превратился в главу государства. Президент Украины при «просмотре» встречи Путина и Байдена «нервничает».

После того как за лидерами России и США закрываются двери, Зеленский убегает в лес. Он, прислонившись к дереву, вспоминает обидный момент, который сильно задел его. Юмористический ролик взорвал интернет. Пользователи в комментариях признаются, что не могли сдержать смех от увиденного.

«Очень подходит сюда: «Не сыпь мне соль на рану», — посмеялся пользователь.

«Гениально! Почти два года истории Украины в 50 секундах», — выразил восторг другой.

«Я уже не могу смеяться, шедевр!» — поразился третий.

«Трейлер к фильму «Беги, Вова, беги!» – пошутил комментатор.

Саммит Россия — США прошел 16 июня в Женеве по инициативе Вашингтона. Путин и Байден обсудили на переговорах ряд вопросов, в том числе международную повестку.

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путин зеленский байден
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