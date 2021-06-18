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«Выглядит позорно»: The View осудило Байдена за его общение с репортерами

Политика
«Выглядит позорно»: The View осудило Байдена за его общение с репортерами
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал 360

Лондон, 18 июня. Журналисты Вупи Голдберг и Меган МакКейн во время прямого эфира The View начали спорить о поведении президента США Джо Байдена на пресс-конференции после саммита 16 июня.

Американский лидер разозлился после одного из вопросов корреспондента телеканала CNN. Джозеф Байден обвинил репортеров в том, что те ему постоянно задают только «неудобные» вопросы. Однако его коллега, президент России Владимир Путин, на пресс-конференции после личного диалога с главой американского государства дал разъяснения по всем интересующим темам. Кроме того, недавно он пообщался с журналистом телеканала NBS, стойко и уверенно ответив на явно провокационные вопросы.

Байден же несколько раз пытался избегать острых дискуссий. Исключения не случилось и вовремя пресс-конференции после российско-американского саммита. Журналистка Кейтлин Коллинз попыталась узнать у главы Белого дома, почему он уверен в том, что Россия согласиться сотрудничать с США после долгих лет взаимной неприязни. Вместо ответа лидер нахамил женщине.

«Вы занимаетесь не своим делом», — резко высказался Байден.

Журналисты Вупи Голдберг и Меган Маккейн сравнили выступления нынешнего президента США и бывшего лидера Дональда Трампа. Одна из них во время прямого эфира сказала, что «если бы Трамп сделал то же самое, мы бы так или иначе кричали во всю глотку», цитирует издание Daily Mail. Маккейн считает, что Байден «выглядит так же позорно, как и Трамп во время общения с журналистами».

Телеведущие приходят к выводу, что американский президент действительно слабо владеет речью и не может работать под давлением. Если так будет продолжаться дальше, то скоро весь народ в США попросту отвернется от него.

Ранее Байден вызвал смех публики сомнительным комплиментом чернокожей активистке. Очередную оговорку главы Белого дома запечатлели камеры во время праздника в честь отмены рабства в Соединенных Штатах.

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Владимир Путин Джозеф Байден хамство
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