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Режиссер Галибин снимает семейный фильм в выборгском Монрепо

Общество
Режиссер Галибин снимает семейный фильм в выборгском Монрепо
Федеральное агентство новостей  /  Александр Яремчук

Санкт-Петербург, 18 июня. Семейный фильм с рабочим названием «Моя ужасная сестра» снимают в парке Монрепо в Выборге. Посетители заповедника могут наблюдать за съемочным процессом во время прогулки.

История картины режиссера Александра Галибина о взаимоотношениях двух девочек, родители которых планируют пожениться. Фильм, как рассказали в съемочной команде, будет красивым и немного сказочным, как и положено в семейном кино, сообщила пресс-служба парка. Когда завершатся съемки и картина выйдет в прокат, пока не сообщается.

В Калининграде в самом разгаре съемки романтической комедии «Хочу замуж». Главные ролик в новом фильме Сони Карпуниной исполнили Милош Бикович и Кристина Асмус.

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кино съемки монрепо
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