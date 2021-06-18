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Персики и огурцы оказались самыми полезными продуктами в летний период

Общество
Персики и огурцы оказались самыми полезными продуктами в летний период
Федеральное агентство новостей  /  Анна Чудакова

, 18 июня. Человеку стоит разнообразить свой летний рацион питания полезными овощами, ягодами и фруктами для поддержания здоровья. Такого мнения придерживается врач-диетолог Ульяна Румянцева.

Прежде всего нужно обратить внимание на персики, в составе которых содержится железо, магний и медь. Также не рекомендуется забывать о кабачках, богатых фосфором и калием. Кроме этого, рацион можно разбавить огурцами и помидорами. Одни восполнят баланс воды в жаркие дни, а вторые — улучшат работу ЖКТ, передает riamo.ru.

«Морковь является самым богатым бета-каротином продуктом, необходимым для кожи, зрения, функции печени и сердечно-сосудистой системы», — добавила врач.

Кроме этого, эндокринолог Виктория Гончар перечислила пять сладостей, безвредных для фигуры. В их число вошли шоколад, пастила, сухофрукты и виноград.

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здоровье овощи фрукты питание
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