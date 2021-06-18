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Случаи мошенничества с электросамокатами зафиксировали в России

Общество
Случаи мошенничества с электросамокатами зафиксировали в России
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 18 июня. Новый способ мошенничества появился в Сети. На этот раз злоумышленники пытаются наживаться на пользователях арендных электросамокатов.

Объявления о якобы взломанных аккаунтах пользователей кикшеринга появились в мае. В июне опубликовали инструкцию о «бесплатном и легальном» использовании аренды электросамокатов. В них мошенники делятся способами, как весь день кататься на средствах индивидуальной мобильности весь день, передает РИА Новости со ссылкой на компанию по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Желающим предлагают лайфхаки об угоне или разборе электросамоката, отключения скоростного лимита. Злоумышленники делятся методами регистрации новых пользователей кикшеринга с помощью приложений-клонов или чужих SIM-карт. Стоимость этих инструкций составляет от 1 до 3 тысяч рублей.

Популярность электросамокатов набирает обороты в крупных городах и регионах России. Вместе с этим растет и число преступлений, связанных с ними. Так в Москве участились случаи краж средств индивидуальной мобильности.

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мошенники аренда электросамокат
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