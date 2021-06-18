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Минтруд РФ составил рейтинг регионов по удаленному режиму занятости

Общество
Минтруд РФ составил рейтинг регионов по удаленному режиму занятости
pixabay.com  /  Vlada Karpovich

Москва, 18 июня. Самое высокая вовлеченность сотрудников в удаленный формат работы наблюдается в Москве, Петербурге и Подмосковье. В первую пятерку вошли Свердловская и Новосибирская области.

Сейчас в России дистанционно продолжают работать три миллиона человек, говорится в отчете Минтруда РФ со ссылкой на мониторинг портала «Работа в России» Это вдвое меньше, чем в аналогичный период прошлого года, передают «Известия».

Наибольшая популярность удаленного формата занятости наблюдается среди образовательных организаций и компаний, задействованных в разработке компьютерного программного обеспечения. Из дома часто работают сотрудники, трудящиеся в сфере финансовых услуг, научных исследований и разработок, а также среди транспортных организаций в отношении административного персонала.

Удаленный режим занятости имеет большую востребованность не только среди трудоустроенных россиян, но и студентов. В рамках борьбы с пандемией COVID-19 столичным вузам разрешили провести сессию в дистанционном формате.

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