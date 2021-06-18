Опубликован рацион питания сборной России во время Евро-2020

Москва, 18 июня. Футболисты сборной России категорически воздерживаются от приема вредной пищи во время проведения Евро-2020. Меню игроков выяснили сервисы «СберМаркет» и «СберЗдоровье».

Футболисты придерживаются стандартного рациона. Его следует соблюдать не только спортсменам, но и любому человеку, желающему прожить долго и счастливо, не прибегая к преждевременной помощи врачей.

На завтрак россиянам подают геркулесовую кашу и несколько вареных яиц. В добавок к этому прилагается кусок хлеба из цельнозерновой муки и стакан свежевыжатого сока. Обед футболистов состоит из нескольких блюд. В качестве первого традиционно идет суп, на второе — мясо с овощами, фрукты.

В качестве перекуса, как правило, идут кисломолочные продукты — йогурты и кефиры. К ним полагаются фрукты и иногда выпечка. Ужинают футболисты сборной России небольшой порцией пасты с овощами и фруктами. К этому подаются негазированные напитки без добавления сахара.

На сборах перед матчами в рацион футболистов добавляют больше белка и протеина. Наиболее популярными в этом качестве являются орехи, оливковое масло, бобовые культуры, а также жареное мясо.

Складывается впечатление, что форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба придерживается здоровой диеты всю жизнь. Защитник Финляндии Дэниел О’Шонесси поделился мнением об игре с россиянами и признался, что против таких крупногабаритных нападающих играть крайне тяжело.