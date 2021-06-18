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Ученые США создали метод лечения воспаления легких с помощью наночастиц

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Ученые США создали метод лечения воспаления легких с помощью наночастиц
pixabay.com

Сан-Диего, 18 июня. Использование наночастиц позволит ускорить процесс выздоровления воспаленных легких. Такую технологию создали ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Новый метод будет доставлять лекарственные средства в участки органов, которые прежде были недоступны для обычных препаратов. Разработанная методика была проверена на мелких грызунах с воспалением легких. Эксперимент подтвердил эффективность метода, передает журнал Science Advances.

Вскрытие мышей показало отсутствие воспалительных процессов в органах дыхания. При этом свободный дексаметазон не смог справиться с поставленной задачей. Результаты опыта подтвердили пользу адресной доставки препарата на организм.

Однако не все способы лечения недугов организма способны оказывать положительный эффект. Прежде всего подобное влияние имеет терапия от рака, которая ускоряет процессы старения.

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здоровье легкие воспаление
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