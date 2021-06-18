Роскосмос исключил усталость металла из версий утечки воздуха на МКС

Москва, 18 июня. Российские специалисты продолжают расследовать появление трещины в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Версия изношенности металла уже не рассматривается.

Сейчас эксперты не могут назвать причину образования трещины. Однако это точно произошло не из-за усталости металла, поскольку корпус, где были выявлены повреждения, израсходовал свой ресурс только на 40–50 процентов. Об этом заявил советник генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалев в беседе с РИА Новости.

Утечка воздуха на МКС была выявлена осенью 2019 года. В октябре прошлого года экипаж наткнулся на первую трещину, расположенную в промежуточной камере модуля. В марте 2021 году повреждение заделали.

Роскосмос совместно с партнерами по МКС организует проверку технического состояния станции. По результатам проверки будет объявлено решение о продлении ее работы.