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Наука
Роскосмос исключил усталость металла из версий утечки воздуха на МКС
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Роскосмос исключил усталость металла из версий утечки воздуха на МКС

Наука
Роскосмос исключил усталость металла из версий утечки воздуха на МКС
pxhere.com

Москва, 18 июня. Российские специалисты продолжают расследовать появление трещины в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Версия изношенности металла уже не рассматривается.

Сейчас эксперты не могут назвать причину образования трещины. Однако это точно произошло не из-за усталости металла, поскольку корпус, где были выявлены повреждения, израсходовал свой ресурс только на 40–50 процентов. Об этом заявил советник генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалев в беседе с РИА Новости.

Утечка воздуха на МКС была выявлена осенью 2019 года. В октябре прошлого года экипаж наткнулся на первую трещину, расположенную в промежуточной камере модуля. В марте 2021 году повреждение заделали.

Роскосмос совместно с партнерами по МКС организует проверку технического состояния станции. По результатам проверки будет объявлено решение о продлении ее работы.

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космос мкс роскосмос
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