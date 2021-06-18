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Невролог Власов рассказал о ранних признаках развития рассеянного склероза

  /   Обновлено: 18 июня 2021 07:15
Общество
Невролог Власов рассказал о ранних признаках развития рассеянного склероза
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 18 июня. Повышенная эффективность лечения рассеянного склероза возможна только при раннем обнаружении развития недуга. Об этом сообщил врач-невролог и доктор медицинских наук Ян Власов.

Чаще всего на болезнь могут указывать такие симптомы, как изменение чувствительности кожи, повышенная утомляемость и временное нарушение зрения. Кроме этого, начинает появляться неожиданная слабость в руке или ноге и неустойчивость в ходьбе, передают «Аргументы и факты».

Специалист отметил, что пациенту необходимо сразу же обращаться за помощью к врачу-неврологу. Выявление диагноза на ранней стадии развития позволит предотвратить прогрессирование заболевания. При этом пренебрежение лечением может привести к необратимому неврологическому дефициту и инвалидности.

Кроме этого, опасность для человека также несет варикозная болезнь. При ней способен развиться тромбоз и спровоцировать появление серьезных проблем с сердцем.

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здоровье медицина заболевание склероз
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