Fox News раскритиковал Пелоси за противоречивые суждения о недоношенных детях

Лос-Анджелес, 18 июня. Спикер американского конгресса Нэнси Пелоси во время публичного выступления в Калифорнии не смогла дать внятный ответ на вопрос о недоношенных детях.

Женщину часто сравнивают с президентом США Джозефом Байденом из-за того, что они путаются в своих словах. Так, во время одного из мероприятий Пелоси получила прямой вопрос от журналистки американского издания Fox News Морган Филлипс. Репортер спросила, считает ли представитель Конгресса США недоношенных детей людьми. Ответ Нэнси показался авторам СМИ странным. Они предположили, что политик попыталась увернуться от ответа.

«За последние шесть я родила пятерых детей. Я думаю, что у меня есть определенная позиция по этому вопросу относительно уважения права женщины на выбор, делать им аборт, или же нет», — туманно заявила Пелоси.

Таким ответом спикер намекает на то, что любая гражданка США может сделать аборт, если есть вероятность родить ребенка недоношенным. При этом совсем недавно она выражала поддержку католической церкви, которая считает аборт одним из страшных грехов. Такая путаница в словах и противоречие своим же заявлением осуждаются авторами американского СМИ.

Недавно журналистов возмутили циничные высказывания Пелоси о мигрантах. Она заявила, что ситуация на охваченных миграционным кризисом юго-западных границах США «вышла на путь улучшения».