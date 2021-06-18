Дачников предупредили о риске лишиться участков в 2022 году

Москва, 18 июня. Владельцы некоторых дачных участков могут остаться без них в следующем году. Кого это может затронуть, рассказали в Росреестре.

Новые поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» вступят в силу в 2022 году. Дачникам необходимо пройти регистрацию на право иметь участок. Это касается тех, чьей земле присвоили «временный» статус.

Если владелец дачного участка не зарегистрировал права после постановки на государственный кадастровый учет, то будет присвоен статус «аннулированный», предупредили в ведомстве. Чтобы этого избежать, гражданам рекомендуют подать необходимые документы в МФЦ до 1 марта следующего года.

Загородное жилье пользуется популярностью на российских курортах. Так спрос на покупку частных домов вырос на 20-22% по итогам мая текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.