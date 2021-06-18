Президентские выборы стартовали в Иране

Тегеран, 18 июня. Выборы президента Ирана начались в пятницу в 05:30 по московскому времени. В это время в стране открылось около 66,8 тыс. избирательных участков.

Иранские граждане смогут исполнить свои конституционные права еще в 133 странах мира, в которых будут работать около 234 избирательных участка. Общее число граждан страны, которые имеют право принять участие в выборах, составляет 52,31 млн человек.

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи уже проголосовал. Он призвал иранцев принять участие в электоральном процессе, чтобы определить будущее своего государства.

«Мы приглашаем население прийти на выборы, поскольку это в интересах народа страны», — сказал Хаменеи.

Днем ранее в Иране был объявлен день тишины. Аналитик ФАН провел анализ подготовки к выборам в исламской республике и рассказал, почему они играют большую роль в будущем страны.