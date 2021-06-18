Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 08:03
08:00
Весь мир
Турки считают США самой большой угрозой для своей страны
08:00
Политика
Украина может обострить ситуацию в Донбассе после встречи Путина и Байдена
07:53
Политика
«Выглядит позорно»: The View осудило Байдена за его общение с репортерами
07:48
Общество
Режиссер Галибин снимает семейный фильм в выборгском Монрепо
07:46
Общество
Персики и огурцы оказались самыми полезными продуктами в летний период
07:45
Общество
Случаи мошенничества с электросамокатами зафиксировали в России
07:44
Общество
Минтруд РФ составил рейтинг регионов по удаленному режиму занятости
07:25
Евро 2020
Опубликован рацион питания сборной России во время Евро-2020
07:15
Общество
Ученые США создали метод лечения воспаления легких с помощью наночастиц
07:14
Наука
Роскосмос исключил усталость металла из версий утечки воздуха на МКС
Все новости

Президентские выборы стартовали в Иране

Политика
Президентские выборы стартовали в Иране
Федеральное агентство новостей

Тегеран, 18 июня. Выборы президента Ирана начались в пятницу в 05:30 по московскому времени. В это время в стране открылось около 66,8 тыс. избирательных участков.

Иранские граждане смогут исполнить свои конституционные права еще в 133 странах мира, в которых будут работать около 234 избирательных участка. Общее число граждан страны, которые имеют право принять участие в выборах, составляет 52,31 млн человек.

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи уже проголосовал. Он призвал иранцев принять участие в электоральном процессе, чтобы определить будущее своего государства.

«Мы приглашаем население прийти на выборы, поскольку это в интересах народа страны», — сказал Хаменеи.

Днем ранее в Иране был объявлен день тишины. Аналитик ФАН провел анализ подготовки к выборам в исламской республике и рассказал, почему они играют большую роль в будущем страны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Президентские выборы стартовали в Иране
иран хаменеи выборы президента
Комментировать
Эксклюзив
Турки считают США самой большой угрозой для своей страны
Турки считают США самой большой угрозой для своей страны
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 261214 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 124682 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 71115 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 60291 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Экономика 38306 15 июня 2021
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Рейтинг@Mail.ru