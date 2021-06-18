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Мошенники украли у россиян почти 1,5 млрд рублей через сайты объявлений

Общество
Мошенники украли у россиян почти 1,5 млрд рублей через сайты объявлений
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 18 июня. Правоохранительным органам известны больше 200 группировок, которые специализируются на краже денег у пользователей сайтов объявлений.

Активных интернет-мошенников, которые обманывают россиян на большие деньги, сейчас больше 19 тыс. человек. Сумма сомнительных операций на сайтах достигла почти 1,5 млрд рублей, говорится в исследовании даркнета DLBI. Подсчет ведется с 2019 года.

Мошенники, в основном, работают через сайты «Авито», «Юла» и «Авто.ру». За пять месяцев в 2021 году было украдено 540 млн рублей. Это больше почти в четыре раза, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее стало известно, что Telegram вошел в число крупнейших интернет-бизнесов с российскими корнями. В марте этого года мессенджер разместил бонды на 1 млрд долларов.

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деньги сайты интернет-мошенники
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